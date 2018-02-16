Dündar ve Özdil’den soyağacı açıklaması

Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'nin en güvenilen kişisi Gazeteci Yazarı Uğur Dündar'ın Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk oldu. Özdil, e-Devlet soyağacı çılgınlığının devam ettiği şu günlerde soyağacı sorgulama hizmetini esprili bir dille eleştirdi. Özdil, "Baktım dedem gerçekten de dedemmiş, ayrıca anneannemin annesi de hala yaşıyormuş" dedi.

Vatandaşlar günlerdir e-Devlet kapısının uygulamaya koyduğu soyağacı sorgulama hizmeti ile yatıp kalkarken Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve duayen gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası’nda bu hizmeti ile ilgili eleştirilerde bulundu.

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“MÜJDAT GEZEN YÜZÜNDEN KİLİTLENDİ”

Uygulamayı Dündar, Müjdat Gezen üzerinden bir espri yaparak eleştirdi. Dündar, “Geçenlerde bu uygulamada bir kilitlenme oldu. Sebebi de şu; Müjdat Gezen soyağacını öğrenmek istemiş ondan dolayı sistem kilitlenmiş. Çünkü sistem ancak 1850’lere kadar gidiyor. Sümerlere kadar gidemediği için Müjdat’ın soyağacına ulaşamamış ve onun için sistem kilitlenmiş” dedi.

“DEDEM BENİM DEDEMMİŞ”

Dündar’ın bu esprisi üzerine Yılmaz Özdil de “Ben de baktım; benim dedem benim dedemmiş. Çok şaşırdık. Mesela şunu da sevinmiş olduk, benim anneannemin annesi 1857 doğumlu ve yaşıyormuş. Sağ görünüyor, onu kısmetse bulacağız ” dedi. Bu sözlerden sonra salondan kahkaha sesleri yükseldi ve alkış tufanı koptu.