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Dur ihtarına uymayan kamyonet polisleri peşine taktı

Karaman’da dur ihtarı uymayarak kaçan kamyonet polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu kıstırıldığı sokakta yakalandı.

04:5513 Şubat 2018
Haberler Gündem
Dur ihtarına uymayan kamyonet polisleri peşine taktı
Karaman’da dur ihtarı uymayarak kaçan kamyonet polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu kıstırıldığı sokakta yakalandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Mut Caddesi Valilik Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Adem G.'nin kullandığı 70 ET 409 plakalı kamyonet, polisin dur ihtarına uymayarak kaçınca kovalamaca başladı.

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Şehir merkezinde yaklaşık 1 saat boyunca resmi ve sivil ekipleri peşinden kovalattıran kamyonet, önünü kesmeye çalışan bir polis aracına da çarparak maddi hasara neden oldu.

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Ekiplerin ısrarlı ve sağduyulu takipleri sonucu kamyonet, girdiği Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155. Sokakta kıstırılarak durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Sürücü, Polis Merkezine götürülürken, kamyonetse çekiciye yüklenerek oto parka çekildi. Ekipleri peşine takan Adem G'nin alkollü olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. İHA

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