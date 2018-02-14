Düzce Belediyesi tartışmalara neden olan makam aracını sattı

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in göreve gelmesinin ardından aldığı ve tartışmalara neden olan Audi A8 marka makam otomobili, belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığı 600 bin liraya satıldı.

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından, Haziran 2014’te belediyenin 150 milyon lira borcu varken, 650 bin liraya Audi A8 marka makam otomobili alması tepkilere neden olmuştu.

Mehmet Keleş’in görevinden istifa etmesinden sonra makam aracı yaklaşık 4 aydır Düzce Belediyesi’nin otoparkında muhafaza ediliyordu. Mehmet Keleş’in yerine başkan seçilen AKP’li Dursun Ay, otomobili kullanmayarak satışına karar verdi. Makam aracı Düzce Belediyesi’nin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığında 600 bin liraya satıldı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Düzce Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş’in, Haziran 2014’te belediyenin 150 milyon lira borcu varken 650 bin liraya aldığı Audi A8L model makam otomobili, tartışma konusu olmuştu. Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, “Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına” diyerek cevap vermişti.

DHA