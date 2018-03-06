e-Devlet giriş: Miras sorgulama işlemi nasıl yapılır?

e-Devlet kapısı yeni bir hizmeti devreye soktu. Geçtiğimiz günlerde soyağacı, şehit yakını sorgulama hizmetleri ile bütün ülkede ilgi uyandıran e-Devlet bu kez de miras sorgulama-veraset ilamı sorgulama hizmetini kullanıcılara sundu. Peki e-Devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte size miras kalıp kalmadığını öğrenmek için yapmanız gerekenler...

e-Devlet miras sorgulama ekranı! Filmlerde gördüğümüz büyük büyük dedemizden kalan mirası artık bir tesadüf sonucu öğrenmemize gerek kalmayacak. e-Devlet miras sorgulama hizmeti ile size bırakılan herhangi bir miras var mı yok mu öğrenebileceksiniz. e-Devlet sisteminin hizmet verdiği turkiye.gov.tr adresi üzerinden artık “Miraslıçılık Belgesi” alınabilecek. Peki e-Devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte ayrıntılar…

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA EKRANI

Yeni hizmete giren sistemle ilgili açıklama şu şekilde; “Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.”