e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi ne zaman açılacak? E-Devlet soy ağacı sorgulamaya ilgi devam ediyor!

e-Devlet soyağacı sorgulama sistemine akın eden vatandaşlar sebebiyle e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti gecikmeli ve kesintili bir şekilde verilmeye başlanmıştı ve ardından soyağacı sorgulama sistemi komple kapatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde e-Devlet kapısı üzerinden soyağacı sorgulama hizmetini sundu ve bu hizmet aşırı ilgiyle karşılandı. e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi ne zaman tekrar hizmete başlayacak sorusunu soran milyonlar durmaksızın e-Devlet sitesini ziyaret etmeyi sürdürüyor...

e-Devlet soyağacı sorgulama işlemleri günlerdir gündemden düşmedi. e-Devlet üzerinden soy ağacı öğrenme fonksiyonunun gelmesi birçok vatandaşı heyecanlandırmıştı ve ilk gün e-Devlet sistemi üzerinden büyük yoğunluk yaşanmıştı. İlk günde yoğun ilgiyle karşılanan soyağacı sorgulama sistemi sebebiyle e-Devlet kilitlendi işlemlerde aksaklıklar meydana geldi. Ailelerinin kökensel geçmişlerini merak eden vatandaşların araştırdığı sonuçlar sebebiyle yaşanan yoğunluğun engellenmesi için soyağacı sistemi askıya alındı.

EN KISA ZAMANDA SOYAĞACI SORGULAMA DEVREYE GİRECEK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yoğun talebi karşılamak için harekete geçti iddiası üzerine bakanlık son dakika açıklama yaptı. Sözcü.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sistemdeki sorunların giderilmesi ile ilgili çalışma başlattığı iddialarına ilişkin bakanlık kendi altyapılarında şuan bir sorun olmadığını bundan sonraki sürecin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceğini, yoğun talebin karşılanması için Nüfus İşleri'nin çalışma yürüttüğünü bildirdi.

İSTEMİN NEDEN KİLİTLENDİĞİ BELLİ OLDU

Sistemi kilitleyen yoğunluğa dair rakamlar da ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Kayıtlara göre bu rakam daha önceki girişlerin en az 3 veya 4 katı… Zira E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısı 1 ile 1.5 milyon arasında… Siteye giren 4 milyon kişiden sadece 737 bini sistem kilitlenmeden önce Altsoy-Üstsoy sorgulama sayfasına gidebilmiş. Bunların da sadece 310 bini işlemi başarıyla tamamlayıp kayıt alabilmiş…

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA AYRINTILARI

Günlerdir vatandaşların merakla araştırdığı soy ağacı sorgulama sisteminde halen sıkışıklıklar devam ediyor. e-Devlet'in yeni getirdiği hizmete bir süredir gündemden düşmüyor. e-Devlet’e giriş yaparak soyağacı sorgulama işlemi yapmayı denediğiniz takdirde halen “Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.” mesajıyla karşılaşıyorsunuz. e-Devlet soyağacı sorgulama işleminin yakında açılması ve kotalı olarak hizmet vereceği tahmin ediliyor.

E-DEVLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra tek yapmanız gereken nüfus bilgilerinizi güncelleyerek ilgili sekmeye ulaşmak. Bu sekmeye ulaştığınızda öncelikli olarak kendi nüfus bilgilerinizi görüyorsunuz. Burada, ilgili bilgileri kontrol ettikten sonraysa sağ üst köşeden “Belge Oluştur” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Kısa yoldan sorgulama sayfasına ulaşmak için arama kısmını da kullanabilirsiniz.