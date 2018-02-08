E-Devlet soyağacı öğrenme: Soyağacı sorgulama uygulaması hizmete açıldı, e-Devlet’e girilmiyor…

E-Devlet sistemine 'alt üst soy bilgisi sorgulama' uygulaması hizmete girdi. T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile artık soyağacı öğrenilebilecek. Son dakika haberini duyanlar sisteme yoğun ilgi gösteriyor. Uygulamanın hizmete açılmasının ardından e-Devlet sistemine girişlerde yoğunluk nedeni ile aksamalar yaşanıyor. Aynı zamana soyağacı sorgulama işlemi kısa sürede sosyal medyanın gündemine de oturdu.

E-devlet bugün çok önemli bir özelliğini devreye soktu. Artık her vatandaş soyağacını kolayca öğrenebilecek. Binlerce kişinin e-devlet sistemine akın etmesine sebep olan soyağacı sorgulama uygulaması sitemin kilitlenmesine neden oldu. Peki Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama nasıl yapılır? İşte 1800’lü yıllara kadar akrabalarını görüntüleyebileceğiniz e-Devlet soyağacı sorgulama ekranı…

SOYAĞACI SORGULAMA KISAYOLU

E-Devlet sitemine giriş yaptıktan sonra tek yapmanız gereken nüfus bilgilerinizi güncelleyerek ilgili sekmeye ulaşmak. Bu sekmeye ulaştığınızda öncelikli olarak kendi nüfus bilgilerinizi görüyorsunuz. Burada, ilgili bilgileri kontrol ettikten sonraysa sağ üst köşeden “Belge Oluştur” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Kısa yoldan sorgulama sayfasına ulaşmak için arama kısmını da kullanabilirsiniz.

SOYAĞACI ÖĞRENME | ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORULAMA

E DEVLET YOĞUNLUĞA CEVAP VEREMEDİ

Henüz yeni bir sistem olmasından dolayı ve şu an birçok kişi aynı hizmetten yararlanmak istediği için, belge oluştururken hata almanız veya biraz beklemeniz muhtemel. Bu ilgiden dolayı kilitlenen e-Devlet sistemi, “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görünecektir” uyarısı vermeye başladı.

Twitter’dan yorum yağdı…

Bu soy ağacı şeysine yamyam gibi saldırmışlar, 2 saattir banka sırası bekler gibi bekliyorum fakat dolmuyor. — Barbarossa Paşa (@07ucbeyi) 8 Şubat 2018

Hadi bakalım kendisine İzmirli ya da İstanbullu diyenler de yapsın bu soy ağacı işini, görelim bakalım geçmişlerini — Can (@can_sirius) 8 Şubat 2018

Ortaokulda öğretmen soyağacı ödevi vermişti o gün amca ve halalarımın üvey olduğunu öğrendim.Şimdi e-devlete soyağacına bakıp yeni bir şok yaşayamam — elf (@_Devrimsel_) 8 Şubat 2018

Lan soyağacı araştırmasına abanmışsınız burada lo lo lo yapıyorsunuz bi çıkın şuradan site kasıyor soyumuzu sopumuzu bilmeelim mi — Kardan Kadın (@sari_kanarya86) 8 Şubat 2018

SOYAĞACI NEDİR?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.