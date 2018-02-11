Vatandaş merak ediyor; e-Devlet’ten soy ağacı sorgulama aktif mi? e-Devlet üzerinden soy ağacı nasıl sorgulanacak?

Günlerdir vatandaşların merakla araştırdığı soy ağacı sorgulama sisteminde halen sıkışıklıklar devam ediyor. e-Devlet'in yeni getirdiği hizmite bir süredir gündemden düşmüyor. e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi yayınlandığı andan itibaren büyük yoğunluk yağadı, ilk gün e-Devlet kilitlendi bir süre sonra ise hizmet kotalı olarak işlemeye başladı. e-Devlet soyağacı sorgulama işlemi şu an erişilemez olsa da e-Devlet soyağacının kotalı şekilde erişilebilir olacağı açıklandı...

Aile kökenlerini araştırmak isteyenler için müjdeli haberler gelmiş ve Alt-Üst soy sorgulama sistemi e-Devlet’e eklenmişti. e-Devlet’le sorgulanabilecek işlemlerin arasına soyağacı sorgulamanın eklenmesiyle birçok kişi akın akın e-Devlet’in resmi sitesi olan turkiye.gov.tr’ye akın etti. e-Devlet üzerinde yaşanan yoğunluğun ardından bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti olan “Alt-Üst Soy Bilgisi” hizmetinin, günlük kota ile hizmet vereceği belirtildi. Hizmete girdiği andan itibaren vatandaşların yoğun talebini oluşturan sistem, daha önce askıya alınmıştı…

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA ŞU AN AÇIK MI?

e-Devlet’e giriş yaparak soyağacı sorgulama işlemi yapmayı denediğiniz takdirde halen “Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.” mesajıyla karşılaşıyorsunuz. e-Devlet soyağacı sorgulama işleminin yakında açılması ve kotalı olarak hizmet vermesi bekleniyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

08.02.2018 tarihinde saat 14:00’da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2018 tarihi saat 02:00’e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

E-DEVLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra tek yapmanız gereken nüfus bilgilerinizi güncelleyerek ilgili sekmeye ulaşmak. Bu sekmeye ulaştığınızda öncelikli olarak kendi nüfus bilgilerinizi görüyorsunuz. Burada, ilgili bilgileri kontrol ettikten sonraysa sağ üst köşeden “Belge Oluştur” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Kısa yoldan sorgulama sayfasına ulaşmak için arama kısmını da kullanabilirsiniz.

SOYAĞACI NEDİR?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.