E-Devlet soyağacı öğrenme: Alt-Üst Soy Bilgisi sorgulamada daha geri tarihlere nasıl gidilir?

Vatandaşlar e-Devlet tarafından sunulan soyağacı öğrenme ekranı açılması ile birlikte e-Devlet'e akın etti. Sistemin kapatılmasının ardından, milyonlar tekrar açılacağı günü beklemeye başladılar. Tamamlanan çalışmaların ardından e-Devlet soy ağacı sorgulama hizmeti tekrar açıldı. Soyağacını öğrenenler eski tarihlere de ulaşmak istiyorlar. Peki daha eski tarihlere nasıl gidilir? İşte e-Devlet Alt Üst soy bilgisi öğrenmede daha geri gitmek için yapılması gerekenler...

Vatandaşların günlerdir beklediği e-Devlet soyağacı sorgulama ekranı açıldı ve vatandaşlar aile geçmişleri öğrenmek için e-Devlet sistemine akın etti. E-Devlet üzerinden Alt-Üst soyağacı sorgulama sisteminin açılmasının ardından milyonlarca kişi adeta turkiye.gov.tr adresine akın etti. İlk günde yoğun ilgiyle karşılanan soyağacı sorgulama sistemi sebebiyle e-Devlet kilitlendi işlemlerde aksaklıklar meydana geldi. Askıya alınan soyağacı sorgulama sistemi e-Devlet üzerinden yeniden sorgulamaya açıldı. Vatandaşlar 1800’lü yıllara kadar soy bilgilerini sorguladılar. Ardından E-Devlet soyağacı öğrenmede başka bir detay da ortaya çıktı. Soyağacı daha eski tarihlere de gidilebiliyor. Peki nasıl? İşte yanıtı ve e-Devlet soyağacı öğrenme ekranı…

E-DEVLET SOYAĞACI SİSTEMİ YENİDEN AÇILDI!

Vatandaşlara müjde! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama hizmeti geçici bir sürenin ardından yeniden erişime açıldı. Soyağacı sorgulama sisteminde yoğunluk sebebiyle yavaşlamalar yaşanıyor. 1800'lü yıllara kadar soyağacınızı öğrenebileceğiniz hizmet e-devlet kapısı üzerinden veriliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yapmıştı. Kayıtlara göre bu rakam daha önceki girişlerin en az 3 veya 4 katı oldu. Şimdi daha büyük bir yoğunluk yaşanacak olsa da işlemler sıraya alınarak yapılıyor.

İŞLEMLERDE ÖNEMLİ DETAY…

e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfasına giriş yaptığınızda sistem sizi sıraya alıyor ve soy bilginiz hazırlandığında size haber vermek için iletişim bilgisi istiyor. e-Posta hesabınızı ya da telefon numaranızı e-Devlet üzerinden onaylatmış olmanız gerekiyor.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI

ADIM ADIM ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA

TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e Devlet Kapısı’na girdikten sonra karşınıza çıkan ekranda arama butonun olduğu yere ilgili aramayı yazmalısınız ve üzerine tıklamalısınız.

Açılan sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda soy ağacı bilgilerini inceleyebilirsiniz. Sıralama eskiden yeniye göre yapılmıştır.

Ayrıca açtığınız anda sonuca ulaşamadıysanız sistem sizi bekleme listesine eklemiş demektir. O zaman karşınıza çıkacak olan ekran aşağıdaki gibidir.

Not: Vatandaşlardan bazıları ise Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durum ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

SOYAĞACI SORGULAMADA DAHA GERİLERE NASIL GİDİLİR?

Vatandaşlar günlerdir e-Devlet kapısının uygulamaya koyduğu soyağacı sorgulama hizmeti ile yatıp kalkıyor. Aile tarihini araştıran ve 1300'lü yıllara kadarki kayıtlara ulaşan Kayserili Araştırmacı Hayri Şişlioğlu, daha geri tarihlere kadar soyağacı bilgisine ulaşılabileceğini söyledi. Aile tarihini merak ederek çıktığı bu yolda araştırmalarının 10 yıldır sürdüğünü belirten Şişlioğlu, soy izini 1300'lü yıllara kadar sürebilmesinin yanı sıra, Şeyh Edebali'nin Kayseri bağlantısını ortaya çıkardığını ve Edebali'nin büyük dedesinin Abdülkadir Geylani olduğu bilgisine ulaştığını da söyledi. Şişlioğlu, e-devletin verdiği bilgilerden daha ötesine gitmek isteyen vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

“Türkiye'de ilk resmî nüfus sayımı 1904 yılında yapılmaya başladı. E-devlette bu tarih itibariyle hayatta olan büyüğünüz ne zaman dünyaya gelmişse o yıllara kadar gidebiliyorsunuz. Örneğin dedeniz 1904 yılında 80 yaşındaysa, e- devletteki nüfus kayıtlarında 1840'lı yıllara kadar ulaşabileceksiniz. Ancak insanlar istiyorlar ki bu yıllardan daha önceye de gidebilelim. Daha önceye gidebilirler, bunun için de tapu kayıtlarına girmeleri gerekiyor. Çünkü Osmanlı tapu kayıtları ortalama 1850'lerden itibaren tutulmuştur. Dolayısıyla bu vesileyle iki kuşak daha önceki büyüklerini ortaya koyma imkanları doğuyor. Bunun için de tapu kurumlarına müracaat edecekler. 1985 yılından itibaren Özal döneminde insanların devlet arşivlerinden araştırma yapmasına izin verilmiş; bu çerçevede dilekçe ile müracaat edildiğinde tapu kurumları da kendilerine yardımcı olabilecektir. Ondan daha gerisine gitmek isterlerse de, hemen hemen her şehrin eski mahkeme kayıtları yani şer'iyye sicilleri tutulmuş, bunları araştırmaları gerekiyor. Örneğin, Kayserininki yakın tarihe kadar Ankara Milli Kütüphane'de idi, daha sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne geçti. Ben araştırmalarımı Milli Kütüphane'de yaptım. Eğer bir ipucu yakalanırsa çok daha geriye gitmek de mümkün olabilmektedir. Ancak bu yolda sabırlı olmaları gerektiğini bilmelidirler.”

SOYADI KANUNU ÖNCESİ DİKKAT ÇEKİYOR

1800'lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA SAYISI 8 MİLYONU AŞTI!

E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar, soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı. Sistemin dün gece saatlerinde açılmasıyla birlikte bu sabah 07.45’e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden soyağacı sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz…

E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.