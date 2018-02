Herkes bunu konuşuyor: e Devlet soy ağacı nasıl bakılır? (e Devlet Soy ağacı sorgulama)

Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Soy ağacı bir atanın ahfadını (çocukları, torunları, v.s.) gösterir. E- Devlet'in yeni hizmeti olan Alt Üst Soy Sorgulama işlemi de tam olarak budur. Bir kişinin atalarını göstermek amacıyla hazırlanan bir şecerede kişilerin adları, doğum yeri ve tarihleri ve her çiftin evlilik tarihi ve yeri belirtilir. Peki e devlet soy ağacı sorgulamada kaç kuşak geriye gidebilirsiniz? Bunu öğrenmenin yolu e devlette soy ağacı sorgulamaktan geçiyor...

e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti yeniden açıldı ve vatandaşlar sisteme akın etmeyi sürdürüyor. Getirilen yeni sistemle birlikte gelen talep bırakma işleminde, vatandaşlar soyağacı bilgileri için talep bırakıyor ve soyağacı raporu cep teleonuna veya mail adresine gönderiliyor. E- devlet kullanıcıları, “www.turkiye.gov.tr” internet sitesinden talep oluşturarak soyağacı sorgulaması yapabiliyor ancak yoğunluk nedeniyle sonuçların erişime açılması zaman alıyor.

E-DEVLET’E GİRİŞ: SOYAĞACI SORGULAMA

İLGİLİ HABER e-Devlet'te yoğunluk sebebiyle yavaşlamalar başladı...



E-DEVLET’E YENİ SİSTEM GELDİ

Sitede farklı bir uygulama da devreye sokuldu. Bundan sonra vatandaşlar soyağacı taleplerini sisteme ilettikten sonra talep sırasına göre belge alınabilecek. Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak “alt-üstsoy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üstsoy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır.” mesajı geliyor.

SOY AĞACI NEDİR? Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer.

SOY AĞACI HAKKINDA

Bir kişinin soyundan gelenlerinin gösterildiği çizelgede ise ağaç yukarıda dar başlayıp aşağıya doğru genişler. Soy ağaçları genelde en eski nesilleri yukarıda, daha yeni nesilleri aşağıda gösterir. Soy ağaçlarının çeşitli tipleri vardır. Bazı soy ağaçları bir atanın soyundan gelen herkesi gösterir, bazıları ise bir kişinin bütün atalarını gösterir. Bazı aile ağaçları aynı soyadı taşıyan kişileri (yani erkek taraflı sülâleyi) gösterir. Hanedanlar arasında bağları muhafaza etmek amacıyla düzenlenen evliliklerin belgelenmesi amacıyla hazırlanan aile ağaçlarında ise sadece belli unvan veya mevkilerdeki kişiler gösterilir. Eski Ahitin Yeşaya kitabında İsa’nın soyunun tarif edildiği bölümde bir ağaç benzetmesi vardır. Soy ağacının İncil dışında ve aile ilişkilerini tam olarak (sadece baba soyunu değil) gösteren ilk kullanımı Boccaccio’nun 1360 baskılı Genealogia deorum gentilium (‘İnsan Tanrılarının Soyu’)’dur. Eser, klasik Yunan ve Roma mitolojisindeki kişiler ve tanrılar arasındaki soy ilişkilerini betimler. Kitap ayrıntılı açıklamaların yanı sıra soy ağacı çizelgeleri içermiştir. En uzun aile ağacı Çin filozof ve eğitmeni Konfüçyüs’ünküdür. Ağaç 80 nesil içerir ve 2 milyon kişiyi kapsar. Bu ağacın 450 dalı ile ilgili uluslararası bir girişim 1998’de faaliyete başlamıştır, amacı bu aile ağacını yeniden çizip onu yenilemektir. En son bulgular 2009’da Konfüçyüs Soybilim derleme komitesi tarafından, Çin düşünürünün 2560. doğum günü anısına yayımlanmıştır. Son sürümde dünyanın her tarafına yayılmış 1,3 milyon yaşayan kişinin yer alması beklenmektedir

İLGİNÇ SONUÇ: “NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDİNİZ”

Bazı vatandaşlar sisteme girdiğinde ilginç sonuçlarla karşılaştı. e-Devlet üzerinden edinmek istedikleri soyağacı bilgileri yerine “Alt ve Üst Soy belgeniz E-Devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz.” uyarısıyla karşılaştılar. Bu uyarının sebebi henüz bilinmiyor, nüfus kayıtlarında yaşanan belge eksikliği sebebiyle olabileceği tahmin ediliyor.

e-Devlet üzerinden soyağacını sorgulama sisteminin bir hafta aradan sonra tekrar hizmete açıldı. Yapılan sorgulamaların ardından sosyal medyada günün konusu e-Devlet ‘soy ağacı’ oldu.

İşte e-Devlet soy ağacı sorgulaması sonrası atılan tweetler:

Dedeler zamanın da göçerken öyle bi göçmüşler ki aralarında 20 dakika mesafe var üşengeçliğimin nerden geldiği belli oldu . #edevletsoyağacı — Erkan Bilgin (@erknblgn) 15 Şubat 2018

İnsan hiç mi başka yer merak etmez, hava almaya da mı çıkmaz, başka köyden kıza aşık da mı olmaz.. Kavimler göç etmiş bunlar yüzyıllardır aynı köy.. #edevletsoyağacı — Orhan Türköz (@Orhanturkozz) 15 Şubat 2018

#edevletsoyağacı sistemine ulaşmak isteyenlerin %70 i olumlu şekilde belgelerine ulaşabiliyor ama %30 u ulaşamıyor acaba bu %30 luk kesimi cidden leylekler mi Getirdi — Mustafa Nuri AKTAŞ (@MustafaNuriAKT1) 15 Şubat 2018

Yıllardır selanik göçmeni olduğumuzu sanıyordum meğersem bulgaristan göçmeniymişiz #edevletsoyağacı — Büşra Nalbantoğlu (@BusraNalbntoglu) 15 Şubat 2018

Annem babamı arayıp soyağacına Sevde baktı ama bi de sen bak belki başka şehirlerde çıkar diyor.Kıyamam annem 7 kuşak Yozgatlıyız zorlama #edevletsoyağacı — Sevdenur (@Sevdeenur13) 15 Şubat 2018

PEDİGRE ÇİZELGESİ NEDİR?

Şecere veya Pedigre çizelgesi bir organizma ve onun atalarını ve bazen onların bilinen fenotiplerini gösteren bir çizelgedir. Genelde insanlar ve safkan hayvanlar için kullanılır. Şecerenin soy ağacından farkı, soy ağacının bir atanın ahfadını (çocukları, torunları, v.s.) göstermesi, şecerenin ise bir bireyin atalarını göstermesidir.

Pedigre sözcüğü Fransızca “pied de grue” (turna ayağı) teriminin bozmasıdır, çünkü çizelgedeki çizgiler bir turna kuşunun ince bacak ve ayaklarına benzer.

Bir kişinin atalarını göstermek amacıyla hazırlanan bir şecerede kişilerin adları, doğum yeri ve tarihleri ve her çiftin evlilik tarihi ve yeri belirtilir. Çizelgede bulunan kişilerin Ahnentafel numaralandırma sistemine göre numaralandırıldığı da olur.

Edebiyatta bazı şecereler çizelge olarak değil, metinsel olarak tasvir edilir (şecerename). İlişkiler numaralarla belirtilir (her bir çocuk için ayrı bir numara, her kuşak için ayrı bir format) ve farklı derecede içerlek bir paragrafla (her kuşak bir evvelki kuşaktan daha içerlektir) gösterilir. Bu format çok esnektir ve büyük miktarda bilginin sunulmasını sağlar ama geleneksel şecerelerdeki şekilsel açıklıktan yoksundur. Avrupa hanedan mensuplarını sunan Gotha Almanakı (1763) ve Britanya aristokrasisini tarif eden Burke’s Peerage (1826) bu türden eserlerin en eski bilinen örnekleridir.

Genetik araştırmalarda pedigre çizelgeleri belli bir fenotipin (örneğin göz rengi veya kalıtsal bir hastalığın) bir aile yapısı içindeki dağılımını grafik olarak göstermek için kullanılır. Sağdaki şekilde bunun bir örneği görülmektedir. Evlilik bağı olan kişiler yatay bir çizgi ile birleştirilir, o evlilikten olan çocuklar yatay çizgiden aşağıya sarkar. Belli bir fenotipin kalıtsal aktarımını göstermek için o fenotipi taşıyan kişilerin sembolleri ayrı bir renkte boyanır, sembollerin altına da tahminî genotip yazılır.