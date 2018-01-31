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Emekli özel harekatçılar da Afrin’e gitmek istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek veren Emekli Özel Harekatçılar, "Göreve hazırız, bizi de Afrin’e gönderin" dediler.

Yavuz ALATAN
15:2131 Ocak 2018
Haberler Gündem
Emekli özel harekatçılar da Afrin’e gitmek istiyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek veren Emekli Özel Harekatçılar, "Göreve hazırız, bizi de Afrin’e gönderin" dediler.

Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanıp Türk bayrağı açan grup, “Afrin harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Sınırımızı tehdit eden PKK, KCK, YPG ve DEAŞ' a mensup teröristlerden ABD destekli bir yapılanma oluşturuldu. PKK, KCK, YPG ve DEAŞ uzantılarına karşı devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Bizlere verilecek her türlü göreve hazırız'' açıklaması yaptılar.

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