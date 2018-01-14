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Engelli gence minibüste feci dayak

Adana'da konuşma engelli bir genç, eve gitmek için bindiği minibüste tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Minibüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

23:5214 Ocak 2018
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Engelli gence minibüste feci dayak
Adana'da konuşma engelli bir genç, eve gitmek için bindiği minibüste tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Minibüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Evine gitmek için minibüse binen konuşma engelli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine 3 kişi, yumruk ve tekmelerle engelli genci, diğer yolcuların gözleri önünde feci şekilde dövdü. Olay anı, minibüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 3 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.

ADANA'DA İŞİTME ENGELLİ AGİT ACUN, 4 KİŞİ TARAFINDAN DOLMUŞTA ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ.

ADANA’DA İŞİTME ENGELLİ AGİT ACUN, 4 KİŞİ TARAFINDAN DOLMUŞTA ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ.

Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi. DHA

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Son güncelleme: 00:4415.01.2018
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