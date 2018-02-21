Erbakan’ın yeğeni, Akşener’e danışman oldu

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın yeğeni Sabri Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu. Erbakan daha önce CHP'de politika yaımıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunan Sabri Erbakan’ın İYİ Parti’de Dış Ticaret ve Bayındırlık konularında Meral Akşener’in danışmanı olarak görev yapacağı öğrenildi.

Atama kararı Akşener imzasıyla Erbakan'a tebliğ edildi. Kararda “Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca genel başkan danışmanlık görevine atanmış bulunmaktasınız. Parti çalışmalarına vereceğiniz desteğe olan inancımla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim” denildi. SABRİ ERBAKAN KİMDİR: 1948 yılında doğdu. Necmettin Erbakan’ın kardeşi Göz Doktoru Prof. Mehmet Sabri Erbakan’ın küçük oğlu. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bayındır ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 13 Haziran 2009′da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan Bakanlık Müşavirliği'ne atandı. AKP'nin kuruluşu sırasında Tayyip Erdoğan, Erbakan'a milletvekilliği teklif etti. Erbakan teklifi reddettiğini açıkladı. Ardından AKP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme geldi ancak bu gerçekleşmedi. Erbakan, 14 Kasım 2013’te CHP’ye üye olmuştu.