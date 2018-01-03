Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. “Önümüzde 14 ay var, 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Biliniz ki Kasım 2019’un işaret fişeğidir” diyen Erdoğan, "Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saatlerinde AKP Sarıyer İlçe Teşkilatına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında yeni hizmete alınan ilçe teşkilat binasını gezdi. Yaklaşık 2 saat ilçe başkanlığında kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ilçe başkanlığının balkonuna çıkarak, dışarıda bekleyen halka hitap etti.

“AVUCUNUZU YALARSINIZ”

Rabia işaretini yaparak halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek millet diyoruz, çünkü, bizi bölmek ve parçalamak istediler. Biz Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Alevi'si Sünni'siyle tekiz bizi bölemeyecekler. Tek bayrak, bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Tek vatan, 780 bin kilometreyle tek vatan, vatanımızı da bölmeyecekler. Güneydoğu'da şöyle, Doğu'da böyle avucunuzu yalarsınız. Ne oldu çukurlar açtılar. Yok Kato'ya, Gabar'a, Tendürek'e çıkamazsınız dediler. Şu anda askerimizde, polisimizde, güvenlik korucularımızda jandarmamızda, hep birlikte yer geldi Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de oldular ve o çukurları onlara mezar yaptılar. Ne dedik F16 oluruz, helikopterlerimizle beraber onların başına başına ineriz” dedi.

“ACIMAYACAĞIZ”

FETÖ'ye acımadan hukuk çerçevesinde ne yapmak gerekiyorsa yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Paralel devletmiş, ne oldu nerde o devletin başındakiler, kimisi Pensilvanya'da, kimisi Almanya'da, kimisi orada burada, büyük bir kısmı da şu anda cezaevindeler. Sevgili gençler, hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptıysak, bundan sonrada aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz. Onun içinde sonuna kadar takip edeceğiz” diye konuştu.

“YEREL SEÇİMLER İŞARET FİŞEĞİDİR”

2019 Mart yerel seçimlerinin önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizden ricam var, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Biliniz ki Kasım 2019'un işaret fişeğidir. Orada parlamento seçimleri var, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunlara hazır mıyız? Çok çalışacağız. Sarıyer'de önce yerel seçimi almaya hazır mıyız? Bu azminizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Ben sizlere bu duygular içerisinde en kalbi duyguyla selamlıyorum” şeklinde konuştu. İHA