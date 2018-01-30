Erdoğan bir istifa daha istedi!

İstanbul, Ankara ve Bursa büyükşehir belediyelerinden sonra AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istedi. İddiaya göre adı yolsuzluklarla ve FETÖ davalarıyla anılan Çorum’un AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istendi.