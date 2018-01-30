Erdoğan bir istifa daha istedi!

İstanbul, Ankara ve Bursa büyükşehir belediyelerinden sonra AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istedi. İddiaya göre adı yolsuzluklarla ve FETÖ davalarıyla anılan Çorum’un AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istendi.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara belediye başkanlarının istifalarını istemişti. İstifaya zorlananlar kervanına, iddiaya göre yeni bir isim daha eklendi.
SIRADA ÇORUM VAR
Erdoğan, ismi FETÖ ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AKP'li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasını istedi. Odatv'de yer alan habere göre, istifanın bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde AKP, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.
Son güncelleme: 00:1330.01.2018