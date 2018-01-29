Erdoğan, Davutoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmenin geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştiği ve üç saat sürdüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu'nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye'deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi. SİLİVRİ’YE GELDİ Öte yandan Davutoğlu, bugün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere Silivri'ye geldi.