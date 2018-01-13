Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Elazığ'da partisinin il kongresinde konuştu.

Konuşmasının başında Elazığ’ın her zaman kahramanlar çıkardığını söyleyen İzmir Adliyesi’ne yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından salonda bulunanlardan tüm şehitlerin ruhu için Fatiha okumalarını istedi. Ardından bir şiirden dörtlük okuyan Erdoğan, “Fethi Sekin tıpkı 15 Temmuz şehitlerimiz gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan biri olarak tarihimize ismini yazdırmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle:

PKK’nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti. Asker, polis, jandarma, kamu görevlileri, vatandaş olarak on binlerce kardeşimizi teröre kurban verdik. Elazığ’ın bu terörle mücadele döneminde azimleriyle, kararlılıklarıya, kahramanlıklarıyla daima devletlerinin yanında yer aldılar. Terör örgütü ülkemizin Güneydoğusundan kuzeye geçiş yapamadıysa bunda Elazığ’ın çok büyük bir rolü vardır. Elazığ’ı geçmeden ne kuzeye ne batıya gidemezsiniz. Sizler bir set olup terör urunun ülkemizi yayılmasına mani oldunuz.

Nerede bir kargaşa kaos varsa orada mutlaka bir takım güçlerin çıkarı vardır. Koskoca Balkanların elden çıkması orada isyanlalr, sonra büyük güçlerin müdahalesi ve nihayetinde topyekun elden çıkışıyla sonuçlanmıştır. Hiç şüpheniz olmasın bir gece ansızın geliyoruz, geleceğiz. Hele Balkan Savaşı dediğimiz felaket sırasında ordumuzun neredeyse tek kurşun atmadan İstanbul sınırlarına kadar gerilemesi tarihimizin en büyük utançlarından biridir. Çanakkale Savaşı’nın gerisinde bu Balkan Savaşı’ndan alınan ders vardır. Hele Gazi Mustafa Kemal, hücum emri verdiğinde, askerlerine Balkan utancını bir daha görmektense burada ölmeyi tercih edeceklerini söylüyordu. Biz şanlı ecdadımızın başarılarıyla övündüğümüz kadar tarihimizden ders almasını da bilen bir devletiz. Balkan Savaşı’ndan aldığımız dersle Çanakkale’de yüceldik, Kurtuluş Savaşıyla yeni devletimizi kurduk. Şimdi de Suriye’de, Irak’ta her yerde aktif bir mücadele yolu izliyoruz. Artık ülkemize yönelik tehditleri karakolların kapısında değil, doğrudan kaynağında temizliyoruz.

ABD’ye eleştiri: ‘Suriye’de çözebileceğimiz bir sorun kalmamıştır’

Fırat Kalkanı Harekatıyla bu koridoru tabiri caizse tam ortasından bölüp attık ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib Operasyoonuyla bu koridorun Batı kanadını çökertiyoruz. Afrin’deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç’te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz çözeceğimiz. Irak’a kadar tek bir terör kalmayana kadar mücadelemizi vereceğiz. Bize verilen sözleri tutmayan sözüm ona müttefiklerimizi bir kez daha test edeceğiz. Suriye’de terör örgütüne Amerika’nın göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biliyoruz. Böyle müttefiklik, stratejik dayanışma olmaz. Sen PYD’ye, gideceksin YPG’ye bu silahları vereceksin, ondan sonra da bize ‘Biz sizinle stratejik ortağız’ diyeceksin. Bunu kimse yetmez. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma havalimanına indirerek terör örgütlerine teslim ettiğini biliyoruz. Artık kimse bize ‘Bu silahlar orada bizim askerlerimize lazım’ tantanasını tekrar et mesin. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. Bugüne kadar bize söylediği her şey yalan ve manipülasyon olanlarla Suriye’de çözebileceğimiz bir sorun kalmamıştır.

‘Bölge politikalarını yine de Amerika’yla yönetmek istiyoruz’

Bölge politikalarını biz yine de Amerika’yla yönetmek istiyoruz. Ancak bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa girenle kendini kandırır. Amerika kendini yılan çukuruna atmakta bu kadar kararlıysa kendisi bilir.

‘Bir haftada darmadağın ederiz’

Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın ettiğimizi görecekler. 3 bin DEAŞ’çıyı imha etmiştik, yarın gerekiyorsa, 3 bin teröristi daha imha ederiz. Öyle veya böyle biz bu fitne çukurunu kapatmaya kararlıyız. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar kendilerine baksınlar, biz bu milletin tek bir çakıl taşını, evladını kaptıracak değiliz.

Bizi FETÖ’yle içeriden kuşatarak teslim alacaklarını sanıyorlarsa daha çok beklerler. Bu ülkede Fethi Sekin’ler nasıl bitmezse, Ertuğrullar, Gaziler de bitmeyecektir bunu böyle bilsinler. Bizim kendi milletimiz, bölgedeki kardeşlerimiz ve dünyadaki tüm insanlar için gerçekten çok kapsamlı hayallerimiz var.”