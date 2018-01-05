Erdoğan’a CHP’den jet yanıt

Gürsel Tekin: Ülkede lağım patlamış, Erdoğan su kaçağından bahsediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar’ın görevden alınmasıyla ilgili “Demek ki su kaçağı var” açıklamalarına CHP’den jet yanıt geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sayın Erdoğan su kaçağı var demiş. Ne su kaçağı; Ülkenin her yerinden lağım akıyor” dedi. Belediye Başkanları’nın müfettiş raporları ya da hukuki deliller temel alınarak değli, “fısıltı ve dedikodular üzerine” görevden alınmaya başlandığına da dikkat çeken Tekin, “Türkiye’de Anayasa, yasalar askıya alınmış, dedikodu ile iş yapılır olmuş” diye konuştu.

Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada şöyle dedi; “Sayın Erdoğan belediyelerdeki görevden almalarla ilgili olarak ‘su kaçağından’ bahsetmiş. Kendisine söylüyorum; su kaçağı yok, tüm ülkede lağım akıyor. Bütün ihalelere, bütün imar uygulamalarına bakın. Bunlar konusunda hiçbir şey yapmadığınız, sadece ‘İstanbul’a ihanet edildi’ cümlesiyle geçiştirmeye kalktınız. Siz önce, İstanbul halkı trafik işkencesi çekerken, beş ayrı metro ihalesinin hangi gerekçeyle iptal edildiğini açıklayın. O iptal edilen ihaleler yüzünden, İstanbul halkı almadığı hizmetten, firmalara ceza parası olarak yüzde 10 ödeyecek. Önce bunun hesabını verin. Bunun adı lağım patlağı değil de nedir?”

“YOKSULLUĞUN NEDENİ YOLSUZLUKLAR”

AKP hükümetinin yolsuzluklarla mücadele etmeyip, siyasi hesaplar peşinde koştuğunu savunan Tekin, “Eğer bu ülkede gerçekten yolsuzlukla hesaplaşmazsanız, ne yazık ki yoksulluktan kurtulamazsınız. Şu anda Türkiye’nin yaşadığı yoksulluğun tek sebebi yolsuzluklardır. Bunun da sorumlusu mevcut AKP iktidarıdır” diye konuştu.

“RANT HARİTASINA BAKIN, LAĞIMI GÖRÜN…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İstanbul rant haritasını” gönderdiğini de vurgulayan CHP’li Tekin şöyle dedi; “Sayın Erdoğan’a tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisine göndermiş olduğum İstanbul rant haritasına bakınca, lağım patlağını görecektir. Bu lağıma iktidar partisi tarafından FETÖ’ye peşkes çekilen yüzlerce arsa da dahildir. Hukukun işlemediği yerde, sadece onun bunun lafı ile Belediye Başkanları görevden alınıyorsa, bizim en büyük güvencemiz olan Anayasa da, yasalarımız da askıya alınmış demektir. Belediye Başkanlarının alınması için hiçbir hukuki dayanak bulamayınca, dedikodular üzerine görevden almalar başladı. Sayın Erdoğan, müfettişleri değil, kendisine gelen işadamlarını referans alıyorsa, bu hukuk devletine yakışmaz.”