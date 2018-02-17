Erdoğan’dan Eskişehir Kongresi’nden flaş sözler: Afrin’e gideceğim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı son dakika konuşmasında, "Gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi 'haydi gidiyoruz' deyip Afrin'e gideceğim. Birileri Afrin'e gitmeyi lüks görebilir, Afrin'e inmeyin diyebilir, birileri hala oralarda barış rüzgarları estirebileceğini zannedebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir İl Kongresinde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz’da olduğu gibi ‘haydi gidiyoruz’ deyip Afrin’e gideceğim. Birileri Afrin’e gitmeyi lüks görebilir, Afrin’e inmeyin diyebilir, birileri hala oralarda barış rüzgarları estirebileceğini zannedebilir.

Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, o bize saldıracak, Kilis’te, Hatay’da 100’e yakın kardeşimiz şehit olacak, biz öbür yanağımızı da uzatacağız, ona da vur diyeceğiz, olmaz öyle şey.

Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysak Afrin’de de bunu yapacağız.

Etnik kimlik üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına müsaade edemeyiz.

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