Erdoğan’dan kararlılık mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda kararlılığın devam ettiğini ve geri adım atılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımlarla geri adım atılmayacağını ifade etti

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Erdoğan resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır.Geri adım atmak yok. Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur.Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. İdlib'de ve Afrin'de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar. Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir.Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir” ifadelerini kullandı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımda bulunduğu o Tweetler: