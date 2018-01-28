Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: O namlulardan hediye edelim belki lazım olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çorum il kongresinde yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "O namlular nerede yapılıyor, lütfedersen hediye edeyim. Olur ya belki bir gün lazım olur. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Çorum il kongresinde yaptığı açıklamada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Zeytin Dalı Harekatında yerli malı ekipman kullandığının altını çizen Erdoğan Kılıçdaroğlu’na, “O namlular nerede yapılıyor, lütfedersen hediye edeyim. Olur ya belki bir gün lazım olur” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da önce vatandaşlara seslendi, ardından AKP Çorum İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, vatandaşlara hitabında Afrin harekatına ilişkin olarak son dakika açıklamasında, “Az önce komutanla görüştüm. ‘Etkisiz hale getirilen terörist sayısı kaç oldu’ dedim, ‘484’ dedi. ‘İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz’ dedi” diye konuştu. Erdoğan, “Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere 20 şehidimiz var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırlarını korumasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye’de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor?” diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırlarını korumasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye’de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barışseversiniz, niçin bölücü örgüt mensupları, ailelerinin gözü önünde güvenlik görevlilerimizi şehit ederken 3 maymunu oynadınız. Hainler. Aybüke Hoca, genç bir öğretmenimiz şehit edilirken, vicdansızlar niçin sesiniz çıkmadı? Polislerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak.

Teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. ‘Eşim canlı veya şehit. Beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler’ dedi. Eşi bunu söylüyor. Dedim ki, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde terör örgütünden çok kişi var. Biz ne yapacak yapacak ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyosunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir keze olsun bölücü örgütün evinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir açıklama yapmadınız? Utanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz.

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

O namlular nerede yapılıyor, lütfedersen hediye edeyim. Olur ya belki bir gün lazım olur. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun.