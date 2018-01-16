Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarını salondaki ekrana yansıtarak tepki gösterdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları…

Sayın Başbakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye’nin çevresinde yaşananlar ve içeride kurulan her gün yenisi ile karşılaştığımız tuzaklar gücümüzü daha da artırıyor. Milletimiz bu konudaki samimiyet ve becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti, ediyor. Gecemizi gündüzümüze katarak tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak milletimize layık olacak yönetimi sergilemek zorundayız. Önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi koltuk kavgaları ile geçiremeyiz. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Ana kademesi ile kadın kolları ile gençlik kolları ile tüm arkadaşlarımızın bu anlayışla çalıştıklarına inanıyorum.

Türkiye’nin bir terör meselesi vardır. Küresel düzeyde bir tehdit haline dönüşen ayrımcılık, ırkçılık, Türk ve İslam düşmanlığı gibi sorunları vardır. Türkiye’nin bir de ana muhalefet sorunu vardır. Dünyanın her yerinde ana muhalefet partileri proje üretir, program geliştirir, adeta gölge bir hükümet gibi çalışırlar.

CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN CHP İL BAŞKANI OLMASI

İstanbul’a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette, demokrasiye saygımız var. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır. Öyleyse CHP’nin il başkanıdır ama geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Ekrana bir bakalım… Bu tweet’lerde neler yokki. Polisimize taş atan görüntülerden tutun, attığı tweeetlere kadar nasıl birisi. Her şey bir yana, Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hale geldi ya. Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil, seri katil diyerek, hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske, elinde taş güvenlik güçlerimize karşı çekilmiş eylemci resmi, bu vandallığa sahip çıktığını resmediyor. Diğer paylaşımlarından, Gezi olayları sırasında insanları “Ananı da al haydi Taksim’e” diyerek bu kişinin bizzat insanları tahrik ettiği anlaşılıyor.

Bütün bunların öncesinde de CHP ile BDP’nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. “Hemen CHP’yi BDP’yi aynı yola girdi diyerek eleştiren gerzekler, yol doğru yol” diyor. Bu kişi “Kürtler Gezi’de yok, şunu yapmış, bunu yapmış” diyerek yapılan ihanete ortak oluyordu. Bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için evden çıkan Yasin Börü ve 50’nin üzerinde masum insan alçakça şehit edilmişti. Darbe gecesi işin rengi dahi belli olmamışken “alın size nur topu gibi mağduriyet” diyerek 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu kişi Boğaziçi Köprüsü’ne yaşanan olayları nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Şöyle anlatıyor; “Tekbir getirerek, boğaz keserek mi mücadele getirir. İnandığınız Allahınız sizin de belanızı versin”. Ey Kılıçdaroğlu, söyle bana arkadaşını kim olduğunu söyleyeyim. 15 Temmuz ile ilgili “dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini yaşadık dün gece” diyerek Marksist terminoloji ile ülkemizin değerlerine saldırmıştır. Bay Kemal herhalde sen de bundan sonra çok daha fazla düşüneceksin.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında da ülkemiz ekonomik saldırı altındayken doların 4 lira olması için de paylaşımlar yapıyordu. Eşi, o da övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza. Şahsıma ve anacığıma yönelik küfürleri burada zikretmeden hicap duyacağım. Türkiye’nin siyasi alternatifi bu şahsın İstanbul İl Başkanı olduğu CHP ise vay milletin, ülkemin haline. Bu kafa ile CHP, bırakınız iktidara gelmeyi, kendi birliğini dahi koruyamaz. CHP’ye gönül veren vatandaşlarım bu açıklamalardan sonra, CHP’nin başına, İstanbul gibi bir şehirde gelen bu tür her şeyden olumsuz nasiplenmiş kişilerden sonra bu kafanın benzerini, dünün BDP’sinin, bugünün HDP’sinin başına da musallat etmişlerdir. Normalde, Taksim’in arka sokağında marjinal bir derneğin başında olması gereken bu tipleri siyasi partinin başına koyduğunuzda işte böyle arızi bir durum ortaya çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN MECLİS’İN ÖNÜNDE BİR VATANDAŞIN KENDİNİ YAKMASI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında olduğu bir partiye de tencere kapak gibi böyle bir il başkanı yakışırdı. Bu zat, Meclis’in önünde bir firmadan alacağını tahsil edemeyen kendini yakmaya teşebbüs eden vatandaşa, “Kendini sarayın önünde yaksaydın, ardından sarayı da yaksaydın” dedi. Ben de arkadaşlarım da suça teşvikten davalarımızı açıyoruz. Bu nasıl siyasetçi. Bunların bedelini ödeyecekler.