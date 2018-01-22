Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray'daki Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Enerji santralimizin olduğu yere attıkları havan ile bir şehidimiz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin olarak, “Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, olay terör koridorunu yok etme meselesidir” dedi. Afrin operasyonundan geri adım atılmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Bunun bedelini ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Ne dedik; Afrin, hallolacaktır. Afrin’den geri adım atmak yok” diye konuştu.

Erdoğan, Afrin’den Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki ÖSO unsurlarının kaldığı kampa yapılan füze saldırısında bir TEDAŞ çalışanının şehit olduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları…

Ankara, hepsi de geleceğin sektörü olan alanlarda iyi bir damar yakalamış durumda. Hele hele savunma sanayi alanında. Ankara’nın sanayi ve ticaretin de başkenti olma vasfını güçlendireceğinize inanıyorum. Başkent sanayimizin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi saygı ile kaybettiklerimizi de rahmetle yadediyorum.

Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında, yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen toprak bütünlüğümüzü alenen tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı ile vurmuştuk. Bazı yazar çizerler, Kürtlere karşı operasyonlar olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içerisine giriyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Olay, Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay, terör koridorunu bizim yok etme meselesidir.

‘AFRİN HALLOLACAKTIR, AFRİN’DEN GERİ ADIM ATMAK YOK’

Kürt koridoru nedir, terör koridoru nedir, bunu ben burada anlatacak değilim. Bunu kendilerinin anlaması lazım. Şu anda kuzeyinde Suriye’nin, bize karşı yönelmiş, kaç yıldır devam eden tacizler var. Bugün yine Hatay’da attıkları havanla bir şehidimiz var. Böyle bir mücadele içinde şehidimiz olacak, gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Afrin hallolacaktır, Afrin’den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, diğer koalisyon güçleri ile de konuştuk.

5 bin tır silah getirdi Amerika bu bölgeye. Bütün bunlar nereye dağıtıldı? Bu terör örgütlerine dağıtıldı. Bugün Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın 20 kadar üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Şu ana kadar dürüstlüğü göremedik biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde şu anda yolumuza devam ediyoruz.

“TÜM BÖLGE İÇİN HAYATİ TEHDİT”

Tüm dünyaya ilan ediyorum. Ülkemizin, hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Hepimizin gözü önünde Suriye topraklarının bir kısmı üzerinde bölge halklarının tarihi gerçekleri ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yapı inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yapı, Suriye, Irak, İran, tüm bölgemiz için de aynı derecede hayati bir tehdittir. Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine dönme imkanı da bulacaktır.

İdlib ve Afrin’de aynı güven iklimini tesis ettiğimizde yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaktır. Yaklaşık 13 milyon Suriyelinin çektiği acılar başkalarının umurunda olmayabilir ama bizim umurumuzdadır. Türkiye Afrin’de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Afrin’de yüzde 55 Arap var, yüzde 35 Kürt var, diğeri Türkmen. Ama orada bir terör örgütü var. Terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin’deki Kürt kardeşlerimizden, Arap kardeşlerimizden, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir.