Erdoğan: Helikopterimiz düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabah itibariyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat ödeyecekler.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. “BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ” Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendiren Erdoğan “Bu sabah itibariyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat ödeyecekler.” dedi. İLGİLİ HABER Suriye sınırında helikopterimiz düşürüldü