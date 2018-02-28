YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayma kararı gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına mesaj gönderen ve kararında ısrarcı olan YSK başkanına CHP'li Muharrem Erkek'ten sert tepki geldi. CHP'li vekil, YSK Başkanı Sadi Güven'in derhal istifa etmesini istedi. 2019 seçimleri ittifakına da değinen CHP'li Muharrem Erkek, "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. YSK’nın mühürsüz oyları geçerli sayma kararına tepki gösteren Erkek, YSK Başkanı Sadi Güven’in derhal görevi bırakması gerektiğini söyledi.

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“BU AÇIKÇA TOPLUMU YANILTMAKTIR”

Erkek, “Bir televizyondaki tartışma programına YSK başkanı mesaj gönderdi ve dedi ki ‘mühürsüz oylar, geçmişte de çok emsal karar var, birçok seçimde kabul edildi’ dedi. Bu açıkça toplumu yanıltmaktır. O geçmişteki kararlar, sandık bazında, itirazlar üzerine verilen kararlardı. Fakat 16 Nisan 2017 Referandumu’nda verilen karar, bütün Türkiye’de geçerli olmak üzere verildi. Arada çok büyük bir fark var. YSK Başkanı’na düşen görev derhal istifa etmesidir” ifadelerini kullandı.

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“GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ İTTİFAKI KURACAĞIZ”

2019 seçimleri ittifakına da değinen CHP’li Muharrem Erkek, “Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız. Eğer ittifak zorunlu hale geliyorsa, biz de CHP olarak referandum sürecindeki ‘Hayır’ hareketi gibi, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, herkesle ve her siyasi partiyle bir demokrasi ittifakı kuracağız” dedi.