Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Esenyurt’ta zincirleme kaza! 12 yaralı

Esenyurt TEM Bağlantı Yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

03:343 Şubat 2018
Haberler Gündem
Esenyurt’ta zincirleme kaza! 12 yaralı
Esenyurt TEM Bağlantı Yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

Kaza, 01.00 sıralarında Esenyurt TEM Bağlantı Yolunda meydana geldi.

resimid_4545806

Edinilen bilgiye göre, bir aracın aniden durması üzerine arkadan gelen araçlar birbirine çarpmaya başladı.

resimid_4545808

Meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

resimid_4545807

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

resimid_4545809

Kazaya karışan araçları itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kontrol etti.

resimid_4545810

Polis ekipleri de olası başka bir kazaya karşı önlem aldı. Çekiciler yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldı.

resimid_4545814

Bir müddet trafikte aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: 03:3903.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar