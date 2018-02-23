Ete kekik sanıp bonzai ekleyen kadın için 15 yıl hapis istemi

İstanbul Üsküdar’da, bahçede bulduğu sentetik uyuşturucu bonzaiyi kekik sanıp mangal etinin üzerine serpen Aysel K.’nın, etten yiyen 8 kişinin zehirlenmesine, 1 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Aysek K.’ya 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi'nde 19 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda, misafirleri ile birlikte yemek için evinin bahçesinde mangal yakan Aysel K., daha önce bahçede poşet içerisinde bulduğu ve kekik sandığı bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi ablasına vererek etleri soslamasını istedi. Etten yiyen 9 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Enişte Bayram A. yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

KEKİK OLDUĞUNU ZANNETMİŞ

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Aysel K.'nın kız kardeşi, eniştesi, yeğenleri, annesi, oğlu, gelini ve torununu evine davet ettiği, daha sonra yemek yemek için bahçede mangal yaptıkları belirtilirken, şüpheli Aysel K.'nın raftan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü kavanozu ablası Hatice A.'ya vererek, tavuk etlerini soslamasını istediği belirtildi.

TAVUKTA BONZAİ BULUNDU

Şüphelinin mutfağından ele geçirilen çeşitli bitkiler ve maktul ile mağdurların yediği tavuk etlerinden alınan numuneler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde, kriminal raporunda sadece “3” ile numaralandırılan yenmiş tavuk parçası üzerinde halk arasında bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu madde bulunduğu anlatıldı.

‘BEN DAHİL HERKES RAHATSIZLANDI'

Savunmasında Ankara'dan gelen kız kardeşini ve diğer yakınlarını mangala davet ettiğini söyleyen Aysel K., bahçede mangal için odun toplarken poşet içerisinde bir bitki gördüğünü, geçen seneden kalmış kekik olduğunu düşünerek bitkiyi mutfağa götürdüğünü, bununla et terbiye ettiklerini ve pişen etleri yedikten sonra kendisi de dahil herkesin rahatsızlandığını ifade etti.

İddianamede, Aysel K.'nın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Öte yandan şüphelinin “taksirli hareket sonucu neden olunan netice, failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilemez” maddesinin de uygulanmasını mahkemenin taktirine bıraktı.

İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.