Sivas'ta iki çocuk babası şahıs evinde 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.Olay, saat 08.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi üzerinde bulunan Zümrüt Apartmanı'nın 1'inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever’den bir süredir haber alamayan aynı apartmanda oturan komşuları, Atısever’in evden çıkmaması üzerine durumdan şüphelenip yakınlarına haber verdi.

Eve gelen Atısever’in yakınları ve kızı Semiha, Galip Atısever’i evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede şahsın 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Eve gelen şahsın yakınları ve kızları Emine ile Semiha birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Şahsın kızı Semiha, “Güçlüydü o yıkılmazdı, kesin tanıdığı biri öldürdüler babamı diyerek” feryat etti. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever’in bir süre önce kızı Emine’yi nişanlamak için kredi çektiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Aydoğan, kapıda zorlama olmadığını ve olay öncesi bir boğuşma yaşandığı belirlediklerini söyledi. Şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SİVAS (İHA)