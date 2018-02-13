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Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Eskişehir'de Arif Ş., evine gelip alacağını isteyen iki kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

01:3913 Şubat 2018
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Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
Eskişehir'de Arif Ş., evine gelip alacağını isteyen iki kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Emek Mahallesi Pembe Sokak’taki Barış Apartmanı’nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı belirtilen Arif Ş., iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Ş. tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

Özdemir ve Döymaz olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Arif Ş. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Foto: DHA

Foto: DHA

Ölen Erdal Özdemir ile Mustafa Döymaz’ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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