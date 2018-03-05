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Evinin terasında kendini astı

Aydın'da, inşaat işçisi olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Doğan Adak kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

android-time 05:39 5 Mart 2018
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Evinin terasında kendini astı
Aydın'da, inşaat işçisi olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Doğan Adak kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen inşaat işçisi Doğan Adak, evinin terasında demirlere bağladığı iple kendini astı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Adak’ın sesini duyan yakınları çatıya çıktıklarında Adak’ı ipte asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Doğan Adak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlunun intihar ettiğini öğrenen anne Binnaz Adak fenalık geçirince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Talihsiz adamın cesedi polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. DHA

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