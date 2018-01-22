Evlenen ve anne olan çocuk sayısı düştü

Geçtiğimiz hafta Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nden gelen 115 çocuğun hamilelik haberinin yankıları sürerken, güzel haber TÜİK verilerinden geldi. TÜİK’e göre, 2007’den beri evlenen çocuk sayısı, 2011’den beri de doğum yapan çocuk sayısında azalma yaşanıyor.

Geçen hafta Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ilçe olan Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde, 5 ayda 115 çocuğun hamilelik nedeniyle hastaneye başvurduğu, bu durumun da polise bildirilmediği haberi gelmişti. Son dönemde de çocuk evliliklerinin özendirildiği konusunda eleştiriler, tartışmalar artmaya başlamıştı. 115 çocuğun yaşadığı durum, toplumda büyük tepkiye yol açsa da TÜİK verileri yüreklere su serpti.

ÇOCUK ANNE SAYISI AZALDI

TÜİK'in doğum istatistiklerine göre, çocuk evlilikleri de çocuk annelerin de sayısında yıllara göre azalma yaşanıyor. 2011 yılında 15 yaş altında olan anne sayısı 583 olurken, bu sayı 2012'de 565, 2013'te 432, 2014'te 401, 2015'te 278, 2016'da ise 234 olarak gerçekleşti.

Yine 2011'de 15-17 yaş arası anne sayısı 26 bin 420 olurken, 2012'de 24 bin 67'ye, 2013'te 21 bin 916'ya, 2014'te 20 bin 550'ye, 2015'te 18 bin 579'a ve 2016'da ise 16 bin 396'ya indi.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

TÜİK'in çocuk istatistiklerine göre, evlenen erkek çocuk sayısı ile kız çocuk sayısı arasında uçurum bulunurken, burada 2007'den itibaren düşüş yaşandı.

2002'de 2 bin 592 olan evlenen erkek çocuk sayısı, 2016'da bin 319'da düştü. 2002'de 37 bin 263 olan evlenen kız çocuk sayısı ise 2007'de 50 bin 723'e kadar yükselirken, 2008'den itibaren bu rakam inmeye başladı.

2012'de 40 bin 428'e gerileyen evlenen kız çocuk sayısı, 2013'te 37 bin 481'e, 2014'te 34 bin 629'a, 2015'te 31 bin 337'ye ve 2016'da 27 bin 637'ye indi.