Evsiz adam 5 aydır yaşadığı hurda araçta ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evsiz bir adam, 5 aydır yaşadığı hurda aracın içerisinde ölü bulundu.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi henüz öğrenilemeyen evsiz bir adam yaşadığı hurda aracın içerisinde hareketsiz bir şekilde duruyordu.

Evsiz adamın uzun bir süre hiç tepki vermediğini fark eden çevredeki esnaf 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, polis ve itfaiye yönlendirildi. İtfaiye tarafından hurda aracın kapısı açıldıktan sonra sağlık ekipleri evsiz adama ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde evsiz adamın hayatı kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni öğrenilemeyen evsiz adam olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gebze Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan evsiz adamın 5 aydır aynı hurda aracın içerisinde yaşadığı, kolonya içmek gibi kötü alışkanlıklarının olduğu ve temel ihtiyaçlarının çevredeki esnaf tarafından karşılandığı kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA