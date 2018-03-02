Fatih’te yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanlar apartmanın içini sarınca, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, üst katlar mahsur kalanları da tek tek tahliye etti.

Yangın Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kalaycı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

İTFAİYE EKİPLERİ DUMAN TAHLİYESİ YAPTI

Bu sırada yangın çıkan daireden yükselen dumanlar bina içine yayılınca kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı merdiven yardımıyla kurtardı.

Binadan tahliye edilen vatandaşlar olay yerinde bekleyen ambulanslara alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşların bir kısmını tedbir amaçlı hastaneye götürürken, bir kısmını da ayakta tedavi ettiği görüldü. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binada duman tahliye çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan dairede maddi hasar meydana geldi.

KOMŞULARIMIZIN SESLERİNE UYANDIK

Yangının çıktığı binada oturan ve üst katlardan itfaiye tarafından kurtarılan Bedri Tanrıverdi isimli bir vatandaş, “Gece uyandık duman geliyor, nereden geldiğini de bilmiyoruz. Sonra baktık ki en alt komşudan geliyor. Bütün katlardan duman çıkıyor. Yaralı olup olmadığından bilgimiz yok bizde daha yeni dışarı çıktık. Bizde komşularımızın seslerine uyandık” dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. DHA