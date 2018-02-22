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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Buca ilçesinde, lüks bir ciple kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

android-time 05:56 22 Şubat 2018
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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Buca ilçesinde, lüks bir ciple kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Erkılıç, cipi ile Kaynaklar Mahallesi yönünden Buca istikametine seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, karşı şeride geçerek Doğan Ersanlı yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Çarpışmanın etkisiyle, hurdaya dönen cipin sürücüsü Erkılıç o feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonucu, cipte yolcu konumunda bulunan Hasan Hüseyin Koçer (54), Şemsettin Çelik (36) ve Teoman Mete (34), kamyonette ise sürücü Ersanlı ve Şevki Kul(46) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, Jandarma ve 110AKS ekiplerine bildirdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Erkılıç’ın kazada hayatını kaybettiğini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

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