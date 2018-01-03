FETÖ’cü 12 eski subay adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu muvazzaf subay, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY’nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdırdığı örgüt üyeleriyle, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğunu belirledi.

Bu bilgiler üzerine Bursa’da kapanan Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki 55 ankesörlü telefon Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Yapılan teknik çalışmalar sonucunda 900 bini aşkın telefon kaydını tarayan ekipler, aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu tespit etti.

Ekipler, Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; E.Ş., R.G., G.T., A.Y., R.K., E.M., H.A.A., E.L., B.B., Y.S., R.K. ve A.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılara ait evlerde arama yapıldı. Şüpheliler Bursa Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. (İHA)