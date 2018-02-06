FETÖ’cü Zaman muhabiri: Gülen’le görüştüm

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanması davasında yargılanan eski Zaman gazetesi çalışanı Hanım Büşra Erdal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile ABD’de yaşadığı çiftlikte görüşme yaptığını söyleyerek, “Bu kadar sorun olacağını bilseydim, Pennsylvania’nın haritadan silinmesini isterdim” dedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan Adliyesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hanım Büşra Erdal, “Ben evimde içki kadehiyle, mini etekle gezen, Cemaat'i hiç duymamış biriyim demiyorum ki” ifadesini kullandı. Erdal, telefon yazışmalarındaki maklube partilerine ilişkin de “Maklube pilavla yapılan bir yemek olduğu için benim de pilavla hiç aram yoktur. Bu nedenle aslında Maklube'yi sevmezdim” diye konuştu.

Erdal, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile görüşmesini de şöyle aktardı: “Pennsylvania'ya gittik. Orada evler var. Bizi bir yere koydular. Kadınlara yönelik bir sistem yok, tamamen erkek egemen bir yer. En fazla toplu olarak Cemaat namazına katılmışımdır. Sonra ‘Fetullah Gülen'le tanışmak istiyorum, buraya kadar gelmişken tanışmadan gitmem' dedim. Dinlemediler. Sonra ‘5 dakika görüştürürüz' dediler. Mustafa Yeşil ve Müşerref Hanımla birlikte girdik. ‘Hastaymışsınız, geçmiş olsun' dedim. Bana, ‘Soracağınız bir şey var mı' dedi. Ben de o dönem bir gazeteci olarak, ‘Ergenekon ve Balyoz davalarının arkasında sizin olduğunuzu söylüyorlar' dedim. ‘Bir gün hesaplaşacağız, diyorlar. Bunlara ne diyorsunuz' dedim. O da ‘Böyle bir şeyin arkasında değiliz. Demokrasi var. Bir daha darbe dönemleri gelmez' dedi. Bu kadar sorun olacağını bilseydim, Pennsylvania'nın haritadan silinmesini isterdim” dedi.