FETO’ya ‘Mehdi’ diyen hakimin davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 temmuz darbe girişiminden önce örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e “mehdi” diyen eski İstanbul 18. Asliye Ceza Hakimi İlhan Karagöz’ün yargılandığı dava başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapmayacağını usul hakkında beyanları olduğunu söyleyen sanık Karagöz, Yargıtay'da yargılanması gerektiğini savundu. Karagöz, tahliyesini talep etti.

İTİRAFÇI OLAN ESKİ SAVCI TANIK OLDU

Mahkeme heyeti daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan eski savcı A.Ö'yü tanık olarak dinledi. Tanık A.Ö'nün FETÖ soruşturmaları kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ifade verdiği anlaşıldı. Ancak tanığın daha sonra bu ifadesini reddettiği ve gönderdiği dilekçede kendisini “Mehdi” ilan ettiği öğrenildi.

Tanık A.Ö duruşmada Karagöz'ü üniversite yıllarından tanıdığını söyledi. Mahkeme başkanı tanığa “Sanık İlhan Karagöz'ün örgüt evlerinde kalıp kalmadığını” sordu. Tanık, bu konuda bilgisi olmadığını söyledi.

“KİMSE BÖYLE BİR KARAR VERMEZ”

Karagöz'ün yargılamaya konu kararına ilişkin de konuşan tanık, “Bu kararı basından öğrendim. Bu konuda bir bilgim yok. İlhan Karagöz saf, herkese inan biri olarak biliyorum. O yüzden bu kararı vermesi için onu kullanmış olabilirler. Çünkü bir insan bu şekilde bir karar yazmaz” dedi.

“BAHADIR” KOD ADLI KİŞİNİN EVİNDE GÖRMÜŞ

İlhan Karagöz'ü “Bahadır” kod ismini kullanan bir ilahiyat hocasının evinde gördüğünü söyleyen itirafçı A.Ö, “2011 yılında Bahadır Hoca ile İlhan Karagöz'ü beraber gördüm. Bahadır hocanın evine gitmiştim. Orada İlhan Karagöz'ü gördüm selam verdim ancak selamımı almadı. O sırada kendi kendine konuşuyor ve gülüyordu. Bahadır hocaya sorduğumda ise bana Karagöz'ün rahatsız olduğunu söyledi.”

“KARAGÖZ KANDIRILMAYA MÜSAİT” İDDİASI

Mahkeme başkanının “Ama siz daha önceden tanışıyordunuz değil mi” sorusuna da “Evet” diyerek yanıt verdi. İtirafçı eski savcı “Bahadır” kod isimli kişinin evindeki toplantılarda adli konuların konuşulmadığını öne sürerek, “Sadece dini konuların konuşulurdu” dedi.

İlhan Karagöz'ün “saf ve kandırılmaya müsait olduğunu” ifade eden itirafçıya Mahkeme başkanı “İlhan Karagöz'e şantaj yapıldığını duydunuz mu” diye sordu. İtirafçı, “Çok saf bir insan. Kendilerini ezilmiş olarak gösterenlere inandıysa yazmış olabilir” dedi.

İLHAN KARAGÖZ: TANIĞI TANIMIYORUM, BEYANLARINI KABUL ETMİYORUM

Tanık beyanına karşı söz alan sanık İlhan Karagöz, tanığı tanımadığını iddia etti. Kendisinin 2008 yılından bu yana İstanbul'da olduğunu ifade eden sanık Karagöz, “Tanık A.Ö'yü tanımıyorum. Ben eşimin arkadaşları dışında kimsenin evine gitmedim. Bahsettiği Bahadır adlı kişiyide tanımıyorum ve evine gitmedim. Tanık beyanını kabul etmiyorum” dedi.

Daha sonra mahkeme heyeti İlhan Karagöz'ün tahliye talebini değerlendirdi. Heyet, Karagöz'ün tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı erteledi.