Feyzioğlu: “Ümit Kocasakal’ın yolu açık olsun”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın CHP Genel Başkanlığına aday olmasına ilişkin, “Yolu açık olsun diyorum. Türkiye için değerli bir insandır. Görüşlerinden faydalanmak lazımdır" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Metin Feyzioğlu, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elite World Van Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Feyzioğlu, OHAL'in kaldırılması gerektiğini savundu, ‘tek tip elbise’ uygulamasını eleştirdi.

Açıklamalarında Afrin operasyonuna da değinen Feyzioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti bekası için ne gerekiyorsa müttefikleri ve irtibatlı olduğu devletlerle görüşerek yapar. Afrin'e operasyon yapılması bizim bekamız için gerekiyorsa, vatandaşımızın güvenliği için gerekiyorsa yapılır. Türkiye bundan çekinecek değildir. Beni düşündüren şu. YPG' yi silahlandıran ABD'nin; ‘orada ne yaparsanız yapın' demesidir. Çünkü aldığımız duyumlara göre Afrin halkı, YPG'ye mesafelidir. YPG'nin Afrin'de halk tabanı oluşmamıştır. Afrin'e yönelik bir operasyonun YPG'ye taban kazandıracak olmasından endişe ederiz” diye konuştu. “ABD'nin YPG'yi silahlandırıyor olmasını biz doğru bulmuyoruz” diye devam eden Feyzioğlu, “Bu bölgede Amerika'nın da, Rusya'nın da yeri yoktur. Biz bu bölgede birbirimizle barış içerisinde yaşamalıyız. Bizim meselemiz öncelikli olarak Türkiye olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Heyet, hendeğin arkasındaki teröristler tarafından saldırıya uğradı”

Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili de açıklama yapan Feyzioğlu, “Tahir Elçi köprüde duran bir insandı, köprüde duranları vuruyorlar bu ülkede. Tahir kendini dinleyen insanlara ‘şiddetle bir yere varamazsınız' diyordu. Sesini hem onlara duyuruyordu hem de ayrımcılık yapıp teröristle vatandaşı birbirinden ayırmayı beceremeyenlere diyordu, ‘Terörist ile vatandaşı birbirinden ayırın' diyordu. Bu cinayetler karanlık cinayetlerdir. Bu konularda eleştiri eksiği görüyorum. Olaydan sonra Diyarbakır Başsavcılığı tam 3 kez, biri de benim olduğum gün olay yerine keşfe gitmek, keşifte mermi, çekirdek ve kovanları toplamak istedi. Bu 3 keşifte de hendeğin arkasındaki teröristler tarafından bombalı, mayınlı, roketli, makineli tüfeklerle saldırıya uğradı heyet. Bölücü örgütün orada keşif yaptırtmamasının altını ben çiziyorum. Eğer hep birlikte doğruyu bulacaksak, objektif olmak zorundayız. Devleti suçlayıp bölücü örgütün bir keşif bile yaptırmamasından söz etmeyenleri ben doğru bir amaca hizmet görmüyorum” dedi.

“Yolu açık olsun”

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına aday olmasının kendi tercihi olduğunu ifade eden Feyzioğlu, “Yolu açık olsun diyorum. Türkiye için değerli bir insandır. Görüşlerinden faydalanmak lazımdır. Adaylığı hayırlı olsun” diye konuştu.

Van Baro Başkanı Murat Timur'un kısa bir konuşması ile devam eden toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.