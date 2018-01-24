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Fırtına, İzmir’i bu hale getirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen 2 ağaç maddi hasara neden oldu.

23:5224 Ocak 2018
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Fırtına, İzmir’i bu hale getirdi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen 2 ağaç maddi hasara neden oldu.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi 274/1 Sokak’ta meydana geldi. Gündüz saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi.

foto: dha

foto: dha

Park halindeki 35 KG 118 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaçları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

foto: dha

foto: dha

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin devrilen ağaçları kaldırmasının ardından yapılan incelemede otomobilde maddi hasar oluştuğu belirlenirken, olayda yaralanan olmadı.  DHA

foto: dha

foto: dha

 

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