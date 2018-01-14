Fuhuşa zorlanan Afrikalı kadınları polis kurtardı

İstanbul'da alıkonularak zorla fuhuş yaptırılan Afrikalı iki kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Kadınlara internet üzerinden müşteri bulan travesti V. F. tutuklanırken, bulaşıcı hastalık taşıdığı öğrenilen Uganda uyruklu kadınlar sınırdışı edildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 10 Ocak’ta Güngören’de meydana geldi. İddialara göre, Uganda uyruklu 30 yaşındaki Sarah N. ve 23 yaşındaki Nahyazı M. çalışmak üzere turistik vizeyle İstanbul’a geldi. Saç bakım uzmanı olan kadınlar kuaförde çalışmak istiyorlardı. İş arayışları sırasında travesti olduğu öğrenilen 35 yaşındaki V.F. ile tanıştılar. Ugandalı kadınlarla samimiyet kuran V.F. çalışabilecekleri bir kuaför dükkanı ayarlayacağını söyleyerek ikiliyi evine davet etti.

SOSYAL MEDYADAN PAZARLADI

Sarah N. ve Nahyazı M., kuaförde çalışacaklarını zannederken, V. F., iki Ugandalı adına sosyal medya hesabı açtı. Kadınları eskort olarak tanıtan V.F., iletişime geçenleri evine davet etti. V.F., fuhuşa yanaşmayan kadınları ölümle tehdit ederek müşterilene yönlendirdi.

POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

Sosyal medya üzerinden fuhuşa aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği, V. F. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kendisini müşteri olarak tanıtan polis ekipleri V. F.’den randevu ayarlayarak adres tespiti yaptı. Müşteri kılığında adrese giren ekipler, şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

BULAŞICI HASTALIK

Emniyete götürülen V. F. sorguya alınırken, Ugandalı kadınlar ise hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan testlerde kadınların bulaşıcı hastalık taşıdıkları tespit edildi. Vedat F.’nin kendilerine zorla fuhuş yaptırdığını ifade eden kadınlar teslim edildikleri İl Göç İdare tarafından sınırdışı edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan travesti V. F. ise sevk edildiği adliyece tutuklandı.