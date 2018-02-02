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Gazeteci Hacır açıkladı: TSK Menbiç’e girecek mi?

TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır, önemli bir iddiada bulundu. Hacır, ""TSK, Menbiç'e girecek, hatta Fırat'ın doğusuna kadar ilerleyecek" dedi.

00:432 Şubat 2018
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TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır, önemli bir iddiada bulundu. Hacır, ""TSK, Menbiç'e girecek, hatta Fırat'ın doğusuna kadar ilerleyecek" dedi.

Gazeteci – Yazar Gürkan Hacır, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Zeytin Dalı Harekatı’nın konuşulduğu programda Hacır, Pentagon’dan gelen silah açıklamasını değerlendirdi.

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“FIRAT’IN DOĞUSUNA KADAR…”

Açıklamada ABD’nin asılında ‘TSK’nın Menbiç’e girip girmeyeceğini sorduğunu ifade eden Hacır, “Amerika Menbiç’e girecek misiniz? diye soruyor. Ben de buradan söyleyeyim, aldığım bilgiler doğrultusunda sadece Menbiç’le kalmayacak. Fırat’ın doğusuna da gidilecek. Afrin bitecek, Afrin’den sonra Menbiç’e hatta Fırat’ın doğusuna kadar gidecek” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 00:4402.02.2018
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