Gece uyandıran sırt ağrısına dikkat

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu uyardı: Sırt ağrıları hareketsizlikten strese romatizmal hastalıklardan boyun fıtığına kadar birçok sorundan kaynaklanırken; bazen de kanser habercisi olabiliyor.

EN SIK NEDENİ KAS AĞRISI

Sırt ağrısı, omurganın yukarı ve aşağısına doğru da yayılabilen, bazen yalnızca sırt bölgesinde olan ve başta kas iskelet sistemine ait sorunlar olmak üzere pek çok sistemle ilişkili olabilen bir durum. Ciddi derecede iş gücü kaybına neden olabiliyor. En sık nedeni kas ağrısı. Ancak belirtilen sistemik hastalıklarda veya daha ileri yaşlarda kireçlenme veya kemik erimesine bağlı omurga kemiklerinin çökme kırıkları nedeniyle de gelişebiliyor.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİNİ ETKİLİYOR

Sırt ağrısı ülkemizde yüzde 35-40'lara kadar yüksek oranda görülüyor. Bu da yaklaşık her 3 kişiden birine rast geliyor. Masa başında geçirilen sürenin artmasıyla ilişkili olarak sırt ağrısının görülme sıklığı da arttı. Bu artışla her 2 kişiden birini etkilemeye başlamış durumda. Yalnızca hareketsizlik değil, yoğun ve stresli iş hayatı ve uyku bozuklukları da bu oranın artmasında etken. Hareketsizliğin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde daha çok yaşın ilerlemesiyle omurgada oluşan kireçlenmeler veya kemik erimesi gibi hastalıklarla birlikte görülürken artık daha genç yaş grubunda kas yorgunluğuna bağlı olarak ortaya çıkıyor.

SIRT AĞRISIYLA KİLO KAYBI VARSA DİKKAT

Sırt ağrısı olan hastada; gece ağrısı, çok şiddetli ve basit ağrı kesicilere yanıt vermeyen ağrı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi diğer semptomların birlikte bulunması ve sigara içme öyküsünün olması kanser olasılığını akla getirmeli… Kas kaynaklı ağrı daha çok hareketle tetiklenirken kanser ağrısı hareketten bağımsız ve oldukça şiddetli, sıklıkla gece uykudan uyandıracak tarzdadır. Bu belirtiler özellikle sigara öyküsü de varsa akciğer filmi çektirmeyi gerektirir.

ROMATİZMAL AĞRI BELDEN BAŞLAR

– Boyun fıtığı, boyun ve omuzlar, kollarla beraber sırta yayılan ağrı yapabilir. Burada ağrı daha çok başın hareketleriyle tetiklenir.

– Kronik ağrı ve yorgunluk sendromu olarak adlandırılan fibromyalji daha çok kendisini kronik ve yaygın ağrı olarak gösterir. Beraberinde uyku bozuklukları, sabahları yorgun uyanma, genel bir yorgunluk ve isteksizlik bulunur.

– Romatizmal hastalıklarda omurgayı etkileyen şekli daha çok ilk olarak belden başlamakla beraber sırt ağrısı ile de kendini gösterebilir. Bu hastalarda en belirgin şikayet ağrı ile beraber sabahları yarım saatten daha uzun süren tutukluk hissidir.

– Skolyoz, (omurgada bir yana doğru eğrilik) sırt ağrısına neden olabilir. Eğrilik belli bir derecenin üzerindeyse hastanın sırtına bakıldığında direkt fark edilir ama daha düşük eğrilikler röntgen filmleriyle görülür.

KONTROLSÜZ YÜK KALDIRMAYIN

En sık kadın erkek ayrımı olmaksızın daha çok masa başında uzun çalışma saatleri geçiren kişilerde görülüyor. Ayrıca ani ve kontrolsüz ağır yük kaldıran veya tekrarlayan düşük ağırlıkta yüklerle zorlanan kişilerde de görülme olasılığı yüksek.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Ağrı özellikle gece uykudan uyandıracak şiddetteyse, beraberinde ateş, gece terlemesi, öksürük, nefes darlığı, kilo kaybı gibi semptomlar varsa basit kas ağrısından çok iç organlarla ilgili bir enfeksiyon veya tümör olabileceği akılda bulundurulmalıdır. Ağrının süresinin 3 ayı geçmesi durumunda da yukarıda belirtilen diğer semptomlar olmasa bile hekime başvurulmalı.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Ağrı kaynağı akciğer veya bir başka iç organ hastalığı ise öncelikli olarak onun tedavisi gerekir. Daha sık görülen kas ağrılarında ise düzenli ve uygun egzersizler, ofis çalışanlarında ergonomik düzenlemeler, sık pozisyon değiştirme, uykunun düzenli alınmasına gayret edilmesi sıklıkla işe yarar.

NELER İYİ GELİYOR?

İlaçların kullanımı doktor gözetiminde ve olabildiğince kısa süreli olmalıdır. İnatçı devam eden kas iskelet sistemine ait ağrılarda fizik tedavi yöntemleri, kuru iğneleme tedavileri faydalı olmaktadır.