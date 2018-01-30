Genç kalmak için dokuz altın öneri

İngiltere merkezli bir klinik, genç kalmanın sırlarını araştırdı. Klinikte görevli Dr. Amir Khan yaşlanmayı durdurmak ve beyin sağlığını korumak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

1- Bulmaca çözün: Günde bir bulmaca çözmek, beynin hafıza ve öğrenme bölümlerini çalıştırıyor. Beyin hücrelerinin daha hızlı çalışmasına neden oluyor. Alzheimer ve bunama riskini yüzde 12 oranında düşürüyor.

2- Yürüyüş yapın: Günde 1 saat yürüyüş yapmak, vücudun aldığı oksijen miktarını artıyor. Ayrıca kalp krizi ve damar tıkanıklıklarına karşı da iyi geliyor.

3- D vitamini takviyesi alın: D vitamini, gençliğin kaynağı olarak gösteriliyor. D vitamini kemikleri güçlendiriyor, kemik erimesi riskini yüzde 50 oranında düşürüyor. Kapalı alanda çalışanlara günde 1 tablet D vitamini öneriliyor.

4- Meditasyon yapın: Günde 5 dakika meditasyon, stresi engelliyor. Derin nefes ve rahatlama hissi ile yapılan meditasyon, beynin de gelişmesini sağlıyor.

5- Dişçiye gidin: Diş ve dişeti sağlığı sağlık için oldukça önemli bir faktör. Dişetinde görülen bazı yaralar kanser veya kalp krizinin erken habercisi. Bu nedenle uzmanlar en az 3 ayda bir dişçiye gitmeyi öneriyor.

6- Dışarıya çıkarken güneş kremi sürün: Bol miktarda D vitamini içeren güneş ışınları aynı zamanda cilde zararlı olan kanserojen ultraviyole ışınları da içeriyor. Fazla güneşte kalmak cildin erken kırışmasına neden oluyor. Ayrıca kanser riskini artırıyor. Bu nedenle uzmanlar dışarıya çıkarken güneş kremi sürülmesini tavsiye ediyor.

7- Kahkaha atın: Mutlu olmak ve kahkaha atmak vücudun genel işleyişini ve hormonları olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle sık sık gülmek yaşlanmaya karşı en büyük ilaç olarak gösteriliyor.

8- Kahve ve alkol tüketimini sınırlayın: Saat 17:00'den sonra kahve tüketmek uykusuzluğa neden oluyor. Uykusuzluk ise metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alımına yol açıyor. Bu da yaşlanmayı hızlandırıyor. Alkol ise karaciğeri tahrip ederek cildi ve vücudu yaşlandırıyor. Uzmanlar, alkol ve kahvenin sınırlandırılmasını öneriyor.

9- Karbonhidratı kesin: Gıdalarda bulunan karbonhidratlar genç kalmak için çabalayanların en büyük düşmanı. Bu bileşen vücut tarafından stoklanması nedeniyle kilo alımına sebep oluyor.