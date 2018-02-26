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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay  Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

android-time 16:27 26 Şubat 2018
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında
Genelkurmay  Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay’a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin bilgi aldı.
REYHANLI (Hatay), (DHA)


Son güncelleme: android-time 17:5726.02.2018
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