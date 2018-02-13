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Genelkurmay paylaştı!

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 11 Şubat tarihinde Hatay bölgesindeki inceleme ve denetlemelerine ait görüntülerini paylaştı.

00:2213 Şubat 2018
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Genelkurmay paylaştı!
Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 11 Şubat tarihinde Hatay bölgesindeki inceleme ve denetlemelerine ait görüntülerini paylaştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

 

Orgeneral Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak, direktiflerini verdi. İHA

Son güncelleme: 00:2913.02.2018
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