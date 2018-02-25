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Giresun’da kaza! 6 yaralı

Giresun’un Keşap ilçesi Yolağzı köyü mevkinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

android-time 03:23 25 Şubat 2018
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Giresun’da kaza! 6 yaralı
Giresun’un Keşap ilçesi Yolağzı köyü mevkinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesine bağlı Yolağzı köyü mevki Karadeniz Sahil yolunda 2 araç kaza yaptı.

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Kaza sonrası araçlar yol kenarında yol yardım ekibini beklediği sırada Gürcistan plakalı bir başka araç yol kenarında ki diğer iki araca arkadan çarparak üçüncü kazaya neden oldu.

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Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

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Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 03:2625.02.2018
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