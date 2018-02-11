Gökçek’ten yeni başkan Tuna’ya tepki!

Melih Gökçek'in istifasının ardından, Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna olmuştu…
Büyükşehir Belediyesi, Gökçek döneminde alınan yeni mezar yapımı kararını iptal etti. Gökçek de bu gelişmenin üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, başkan Tuna’nın bu kararını eleştirdi.
İşte Gökçek'in konuyla ilgili paylaşımları;
“KARŞIYAKA MEZARLIĞI BİR YIL İÇİNDE DOLUYOR. BU NEDENLE BENİM BELEDİYE BAŞKANLIĞIM DÖNEMİMDE MEZARLIĞIN KARŞISINDA HAZİNEYE AİT ARAZİYİ MEZAR ALANI OLARAK İLÂN ETMİŞ VE KARŞIKAYA MEZARLIĞINI BÜYÜTMÜŞTÜK.”,
“ANCAK YENİ MEZARLIĞIN MANZARASINI BOZACAĞINI DÜŞÜNEN BİR BALIK LOKANTASI DEFAATLE BANA DA MÜRACAAT EDEREK, PEKÇOK TANIDIĞI DEVREYE SOKARAK MEZARLIĞIN GENİŞLETİLMEMESİNİ İSTEDİ.”
“BEN KAMU MENFAATİNİN BUNU GEREKTİRDİĞİNİ, ARAZİNİN HAZİNEYE AİT OLMASI NEDENİYLE BELEDİYENİN ÇEBİNDEN PARA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEYEREK BÜTÜN BASKILARA RAĞMEN BU İSTEKLERİ REDDETTİM.”
“FAKAT BUGÜN GAZETELERDE OKUDUĞUMA GÖRE ANKARA BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDEN YENİ KARAR ÇIKARTILARAK YENİ MEZARLIK İPTAL EDİLMİŞ. BURANIN İPTAL EDİLMESİ BÜYÜK YANLIŞTIR. BİR SENE SONRA ANKARALININ ŞİKAYETİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAKTIR.”
“CİVAR SAKİNLERİNİN ŞİKAYETİ DOĞRU DEĞİLDİR. EĞER MEZARLIKTAN ŞİKAYET VARSA SOL TARAF ZATEN MEZARLIKTIR.
VATANDAŞI TAHRİK EDEN BİR BALIKÇIDIR. BİR KİMSENİN ŞAHSİ MENFAATI İÇİN ONBİNLERCE ANKARALI KAYBETMİŞTİR.
İKAZI ANKARA İÇİN BOYUN BORCU OLARAK GÖRDÜM.”