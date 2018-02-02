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Gölbaşı’nda trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

01:222 Şubat 2018
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Gölbaşı’nda trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Haymana Yolu üzerinde Gölbaşı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Haymana Yolu'ndan Gölbaşı istikametine gitmekte olan A.Ö.'nün (19) kullandığı 34 MYN 88 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, araç içinde bulunan Abdullah G., Mert D. ve Atakan E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. İHA

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