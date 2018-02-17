Google ve YouTube çöktü! İki dev siteye erişim var mı?

Google ve YouTube çöktü mü? Milyonlarca kişi saat 14:45 civarı Google'a girmekte büyük zorluk yaşadı. Sistemin çöktüğü haberleri bir anda yayıldı. Özellikle görsellere ulaşmakta zorlanan yurttaşlar bir süre büyük zorluk yaşadı. Aynı sorun video paylaşım sitesi dünya devi Youtube'da da görüldü...

Milyonlarca insanın arama motoru Google çöktü mü? Bugün öğle saatlerinden sonra saat 14:30’dan hemen sonra büyük bir kitle Google’a ulaşmakta büyük problem yaşadı. Peki Google ve YouTube çöktü mü?

Dünyadaki en büyük arama motoru Google ve yine dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube çöktü mü? İkii markanın da Türkiye servisi bugün öğleden sonra 14:30’dan sonra bir süreliğine çöktü. Özellikle yapılan görsel aramalarında istedkleri görsellere ulaşamayan milyonlarca kişi isyan etmenin eşiğine geldi.

Google ve Youtube’a giriş problemi saat 15:15 itibarı ile normale döndü ve her iki siteye de erişim sağlanmaya başladı.