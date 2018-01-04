Görevden uzaklaştırma kararı sonrası Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kararın ardından son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan kalabalığa seslenen Murat Hazinedar, "Milletin verdiği emaneti millet alır" dedi. Hazinedar, gerekçe olarak hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiasıyla soruşturma açıldığını belirterek "İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17/25 Aralık'tan önceki dönemde de bu terör örgütüyle nokta kadar işimiz, siyaseten de ticareten de ve sosyal olarak da olmamıştır. Ne benim ne de ailemin" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Murat Hazinedar’ın açıklaması şöyle:

Hepinizden Allah razı olsun. Milletin verdiği emaneti ancak millet alır. Şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen basından öğrendiğim görevden uzaklaştırmama dair karara dair söylenecekleri bugün paylaştım.

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BEŞİKTAŞ HALKININ EMANETİNİ TEMSİL EDİYORUM

Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Çok zor şartlarda merkez siyasetin yerel yönetimler üzerinde hiçbir dönemde görülmemiş baskı kurduğu bir dönemde görev yapmaya çalıştım. Parti insan ayrım yapmadan 4 yıldır görevi yürütmeye çalıştım.

Devlet kurumları arasında samimi işbirliğini savunarak bugünlere geldik. Bu sürecin sonunda vesayetin yani Ankara siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu vesayetin bir çok kötü özelliğini yaşadık. Beşiktaş özel bir yer. Ben Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanıyım.

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“NE BEN NE DE SÜLALEMDEN DEĞİL FETÖ İLE HİÇBİR CEMAATE MENSUP TEK KİŞİ BULAMAZLAR”

Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştırma gerekçem birtakım yolsuzluk iddialarıyla beraber 2016 yılından beri FETÖ üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır. Değil ben ailemde, sülalemde değil darbeci cemaate bir cemaate bile üye bir kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17-25 Aralık’tan önce dahi bu gruplarla, bu terör örgütü organizasyonlarıyla nokta kadar bir işimiz olmamıştır, olamazda. Ne şahsımın ne ailemin.

AİLELERİ BU İŞE KARIŞTIRMAYIN

Sadece şahsıma yönelik değil aynı zamanda evladıma, eşime de yöneltilmiştir bu suçlamalar. Pasaportları ellerinden alınmıştır. Onun eleştirdiği dünkü sistem onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı vermişti. O benim evladıma bu fırsatı vermedi. Aileleri bu iddiaları karıştırmayın.

İLGEZİ’NİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI GÜN…

Belediye başkanlığı sıfatıyla hakkımda açılmış dava bulunmamaktadır. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırıldığı tarihe kadar hakkımdaki soruşturmalardan lehime karar çıkmıştır.

Son iki yılda 180 inceleme, soruşturma ve inceleme kararı verildi. Ancak bunlardan bir şey bulunamadı. Hak elinde sonunda yerini bulunur.”