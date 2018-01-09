Görevden uzaklaştırmaların ardından CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

İçişleri Bakanlığı kararıyla Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi'nin CHP'li başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına eleştiriler sürerken bir başka CHP’li belediye başkanının Twitter’dan yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyayı salladı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı.

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Görevden almalara tepkiler dinmezken CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

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Ali Kılıç’ın paylaşımına tepki gösteren de destek veren de oldu.